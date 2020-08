Le Previsioni Meteo per la settimana di Ferragosto: torna il caldo importante, ma ci saranno anche temporali (Di domenica 9 agosto 2020) Come evidenzia la mappa fenomeni e stato del cielo allegata, che rappresenta una sintesi di massima del tempo tra la vigilia di Ferragosto, venerdì 14, sabato di Ferragosto e domenica 16, su tutti i settori alpini e prealpini, sul Centro Ovest Piemonte e localmente sulle aree pianeggianti più vicine ai medesimi rilievi, il tempo diverrebbe via via più uggioso e instabile per infiltrazioni di correnti umide oceaniche in grado di arrecare diffusi rovesci e temporali. I fenomeni sarebbero piuttosto ricorrenti per tutte e tre le giornate, più probabili nelle ore pomeridiane in genere, ma temporaneamente anche in altre fasce orarie. Rovesci e temporali moderati o forti, in qualche caso anche violenti, soprattutto sul ... Leggi su meteoweb.eu

