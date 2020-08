WTA Palermo – Camila Giorgi, spettacolo al chiaro di luna! Yastremska ko in nottata dopo una maratona di 3 ore (Di sabato 8 agosto 2020) Una maratona lunga 2 ore e 54 minuti quella che Camila Giorgi ha giocato nella tarda notte del WTA di Palermo. La tennista azzurra, che attualmente occupa la casella numero 89 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto in rimonta la giovane e talentuosa Dayana Yastremska, numero 25 della classifica WTA. L’ucraina ha vinto 6-4 il primo set e nel secondo è andata a 2 match point dalla vittoria: Camila è stata brava a resistere fino al 5-7 del tie-break che ha ristabilito la parità. Match deciso al terzo set nel quale la tennista italo-argentina ha avuto la meglio con il punteggio di 3-6. Ai quarti di finale Camila Giorgi, ultima italiana rimasta nel tabellone del torneo siciliano, affronterà Fiona Ferro che ieri ... Leggi su sportfair

