Dl agosto atteso in Cdm. Gualtieri: “Trovato accordo sul blocco dei licenziamenti” (Di venerdì 7 agosto 2020) accordo nella maggioranza sul dl agosto. Gualtieri: “Tutti i nodi sono stati sciolti”. Testo atteso in Cdm. ROMA – accordo nella maggioranza sul dl agosto. All’uscita da Palazzo Chigi dopo un nuovo vertice il ministro Gualtieri ha annunciato la tanto attesa fumata bianca sul provvedimento che arriverà in Parlamento nei prossimi giorni. “Il nodo sul blocco dei licenziamenti è stato sciolto – ha annunciato il titolare del Mef citato da La Repubblica – c’è condivisione. Abbiamo fatto una sintesi. Il testo arriverà in Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì 7 agosto 2020“. blocco dei licenziamenti Un confronto ... Leggi su newsmondo

