Mai visto in Colombia, Uribe agli arresti domiciliari (Di mercoledì 5 agosto 2020) Martedì 4 agosto la Corte Suprema di Giustizia Colombiana ha confermato l’ordine di custodia domiciliare per l’ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. È la prima volta nella storia della nazione che vengono imposte misure di questo tipo a un ex-presidente della Repubblica. La decisione della Corte è dovuta ai presunti reati di corruzione e frode a carico di Uribe registrati durante il processo che lo vede imputato per i suoi legami con il gruppo paramilitare Bloque Metro. Il processo ruota intorno alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

CarloCalenda : Oh io mi ci iscrivo hai visto mai che succeda finalmente qualcosa o almeno dica qualcosa. - TizianaFerrario : immagini da Apocalisse.Non ho mai visto niente di così devastante.Migliaia di feriti almeno 50… - borghi_claudio : Ohhh finalmente le priorità che chiede la gente. Meno limiti ai migranti e porte spalancate. Hai visto mai che si v… - irenepaz330 : @nez26 credo di non averlo mai visto - zzav4 : @GuiroyMerlante Miglior nome mai visto, mi inchino -

Ultime Notizie dalla rete : Mai visto Mai visto in Colombia, Uribe agli arresti domiciliari | il manifesto Il Manifesto Mai visto in Colombia, Uribe agli arresti domiciliari

Martedì 4 agosto la Corte Suprema di Giustizia colombiana ha confermato l’ordine di custodia domiciliare per l’ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. È la prima volta nella storia della nazione che vengono ...

Itinerari e Luoghi

Window Swap è il sito che vi permette di aprire - a caso - la finestra di qualcuno nel mondo. Mai visto il panorama da una finestra di Almaty, in Kazakistan? O da un balcone sull'isola greca di Corfù?

Martedì 4 agosto la Corte Suprema di Giustizia colombiana ha confermato l’ordine di custodia domiciliare per l’ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. È la prima volta nella storia della nazione che vengono ...Window Swap è il sito che vi permette di aprire - a caso - la finestra di qualcuno nel mondo. Mai visto il panorama da una finestra di Almaty, in Kazakistan? O da un balcone sull'isola greca di Corfù?