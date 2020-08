Idolatria? In un video il gesto mai visto di Papa Francesco: imbarazzo e dubbi in Vaticano | Guarda (Di mercoledì 5 agosto 2020) C'è un video della contestatissima accoglienza della Pachamama in Vaticano svoltasi il 4 ottobre 2019: nel filmato si vede chiaramente Papa Francesco che si fa il segno della croce davanti alla divinità inca e poi la benedice egli stesso con la mano. All'epoca, il gesto destò scalpore e un centinaio tra teologi e studiosi contestarono a Francesco di aver partecipato ad un atto di adorazione idolatrica della dea pagana Pachamama scrivendo: "Ha permesso che questo culto avesse luogo nei Giardini Vaticani, profanando così la vicinanza delle tombe dei martiri e della chiesa dell'Apostolo Pietro. Ha partecipato a questo atto di adorazione idolatrica benedicendo un'immagine lignea della Pachamama". A prendere le difese di Bergoglio, poche settimane ... Leggi su liberoquotidiano

