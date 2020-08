TikTok, la saga continua. Trump vuole incassare, Pechino lo accusa di intimidazione (Di martedì 4 agosto 2020) Altro che app da teenager. La posta in gioco, nell’affare TikTok, è così alta da catapultare l’applicazione al centro della lite multidimensionale tra Washington e Pechino. Nelle ultime ore entrambe le capitali hanno chiarito la propria posizione in merito alla prospettiva di un acquisto da parte di Microsoft: la Casa Bianca vuole che una parte dell’eventuale vendita vada al Tesoro Usa; il Partito popolare cinese non è disposto ad accettare alcun “furto con scasso”, e denuncia il bullismo americano contro le tech company cinesi.“Che sia Microsoft o qualcun altro, che siano i cinesi, qualunque sia il prezzo, gli Stati Uniti potrebbero, dovrebbero, ottenere una percentuale molto alta del prezzo” della vendita di TikTok, visto che “senza di noi” ... Leggi su huffingtonpost

galvanidaniele : . TIKTOK, LA SAGA CONTINUA... Forse in pochi ci saremmo immaginati che una questione 'tecnologica' sarebbe arrivat… - astaniscia86 : Sulla saga #TikTok-#Trump-#Microsoft, si sta parlando di acquisizione per l'operatività negli USA,Canada,Australia… - SanremoAncheNoi : RT @fabriziogalassi: Nella TikTok saga entra Microsoft. Gasparino docet. . . #tiktok #microsoft #digital #geopolitica - fabriziogalassi : Nella TikTok saga entra Microsoft. Gasparino docet. . . #tiktok #microsoft #digital #geopolitica - Calciferika : RT @GruppoMisto: #Trump dichiara guerra a #TikTok. #Microsoft pronta ad acquistare l'App più in voga tra i giovanissimi. Un altro episodio… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok saga Usa-Cina: il caso TikTok ISPIonline TikTok, la saga continua. Trump vuole incassare, Pechino lo accusa di intimidazione

Altro che app da teenager. La posta in gioco, nell’affare TikTok, è così alta da catapultare l’applicazione al centro della lite multidimensionale tra Washington e Pechino. Nelle ultime ore entrambe l ...

Star Wars: un TikToker “corregge” i titoli dei film scambiandoli fra loro

Un utente di TikTok, fan di Star Wars, ha pubblicato un video in cui scambia i titoli dei vari capitoli della saga fra loro, ritenendoli male assegnati Dato l’incredibile mole di fan, Star Wars è una ...

Altro che app da teenager. La posta in gioco, nell’affare TikTok, è così alta da catapultare l’applicazione al centro della lite multidimensionale tra Washington e Pechino. Nelle ultime ore entrambe l ...Un utente di TikTok, fan di Star Wars, ha pubblicato un video in cui scambia i titoli dei vari capitoli della saga fra loro, ritenendoli male assegnati Dato l’incredibile mole di fan, Star Wars è una ...