Latina | al via lo smantellamento della centrale nucleare

Latina (ITALPRESS) – Questa mattina Sogin ha iniziato la demolizione degli schermi dei generatori di vapore (boiler) dell'edificio reattore della centrale nucleare di Latina.Tale intervento rappresenta un passaggio significativo per il decommissioning dell'impianto pontino. Gli schermi sono le strutture in calcestruzzo armato che isolavano dall'esterno le condotte superiori di collegamento fra i sei boiler e l'edificio reattore. Ogni schermo è costituito da due parti: un elemento superiore orizzontale, collegato all'edificio reattore, di circa 145 tonnellate e uno inferiore verticale, in uscita dai boiler, di circa 50 tonnellate.La tecnica adottata da Sogin per la loro rimozione è la demolizione controllata con taglio in quota, a circa 50 metri

La centrale nucleare di Latina, è stata la prima a essere realizzata in Italia e appartiene alla prima generazione di impianti nucleari, con un reattore a gas grafite, GCR-Magnox. Costruita dall’Eni ...

