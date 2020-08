Era Tamy Lyn Murrell di Vite al Limite di 268 kg: oggi una donna bellissima [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Alcuni protagonisti di Vite al Limite hanno regalato al pubblico grandi emozioni ed episodi ricchi di colpi di scena. La storia di Tamy Lyn Murrell, ad esempio, è rimasta impressa nella mente di tutti i telespettatori, che hanno seguito numerosi anche la messa in onda della replica del suo episodio. Glie spettatori più curiosi, in seguito, hanno cercato sul web notizie della donna, cercando di capire se poi ce l’abbia fatta o meno a raggiungere l’obiettivo peso sperato. Era Tamy Lyn Murrell di Vite al Limite di 268 kg La vicenda di Tamy Lyn Murrell è andata in onda nel corso della sesta stagione di Vite al Limite, che in Italia è ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Tamy Tamy Lyn Murrell Vite al limite: una storia difficile YouMovies