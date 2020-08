"Bassezza umana, siete dei miserabili". Il video che fa sbroccare Fiorella Mannoia: insulti a tutti i leghisti (Di lunedì 3 agosto 2020) Qualche giorno fa, l'affondo dall'account della Lega contro Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri, Roberto Fico e Teresa Bellanova. Quattro big di governo riuniti in piazza Montecitorio a suonare i tamburi. Il tutto nel corso di un evento organizzato dalle associazioni PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Friuli, tre realtà impegnate in favore dei disabili. E dall'account della Lega, come detto, l'affondo: è stato rilanciato il video dell'allegra suonata in piazza con il commento "mentre l'Italia affonda loro suonano il tamburo". Attacco politico, nessun tipo di critica all'iniziativa benefica ovviamente. Ma Fiorella Mannoia sbrocca lo stesso. E su Twitter, commentando il video, scrive: "Fin dove può arrivare la Bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore ... Leggi su liberoquotidiano

