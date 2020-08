F1, Ferrari, Binotto: 'Leclerc bravo nella gestione gomme. Peccato per Vettel che non ha trovato l'assetto' (Di domenica 2 agosto 2020) 'Charles Leclerc è stato molto bravo ieri in qualifica e oggi in gara nel gestire le gomme. Sapevamo che con questa configurazione avremmo avuto un vantaggio in qualifica salvo poi gestire ... Leggi su gazzetta

hashtag24news1 : 'John Elkann ha rilanciato la sfida per il 2022? Sì, ma noi speriamo di vedere qualcosa prima del 2022 perché nel m… - MDaubas : RT @deadlinex: Team radio post gara di Sebastian #Vettel. Il radio check chiesto alla fine avviene perché dopo le parole di Binotto, Seb ri… - _AlinaSpielkind : RT @deadlinex: Team radio post gara di Sebastian #Vettel. Il radio check chiesto alla fine avviene perché dopo le parole di Binotto, Seb ri… - uzapelloni : #Leclerc: che fortuna! Binotto: prestazioni #Ferrari non belle - nikiigahan : Nell'ultimo giro comunque Binotto ha chiamato tutti i team per completare il Ferrari's master ???lan e andare a podi… -