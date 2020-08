Il cielo dà il benvenuto al mese di agosto con una splendida congiunzione: stasera la Luna quasi piena “incontra” Giove, domani si replica con Saturno (Di sabato 1 agosto 2020) Il cielo dà il benvenuto al mese di agosto con uno splendido incontro celeste: stasera la Luna, ormai quasi piena, splende luminosa vicino a Giove. Un evento del genere è noto come congiunzione. Saturno si trova poco distante dai due corpi celesti e verrà raggiunto la sera successiva. Quindi la sera dopo la congiunzione con Giove, la Luna ci regalerà quella con il famoso pianeta ad anelli. Giove e Saturno saranno ancora ben osservabili all’interno della costellazione del Sagittario. Proprio Giove, sarà l’oggetto più luminoso del ... Leggi su meteoweb.eu

2 e 3 agosto notti da non perdere, tutti con il naso all'insù: la Luna si avvicinerà prima a Giove, poi a Saturno, regalandoci due splendide congiunzioni che non dimenticheremo. Così il cielo dà il be ...