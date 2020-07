Napoli, colpo al contrabbando si sigarette: sgominata banda criminale. Quattro gli arresti (Di martedì 14 luglio 2020) Nuovo colpo al contrabbando di sigarette. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Quattro soggetti. Sono tutti gravemente indiziati di far parte di una associazione a delinquere, con base nel capoluogo partenopeo, dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Napoli, contrabbando di … L'articolo Napoli, colpo al contrabbando si sigarette: sgominata banda criminale. Quattro gli arresti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Napoli colpo Venerato: 'Napoli, colpo a sorpresa sulla fascia sinistra. Veretout per sostituire Allan' AreaNapoli.it Serie A: Inter Torino 3-1, nerazzurri agganciano la Lazio

Soffre, commette errori, ma alla fine domina il gioco, segna tre gol ed è seconda. L'Inter vive l'ennesima serata altalenante di questo campionato, costretta a inseguire il Torino dopo un madornale er ...

È un Milan spavaldo Buon pari rossonero nella tana del Napoli

Il Napoli però ha il merito di non subire il colpo. Reagisce subito la squadra di Gattuso e in poco più di 10 minuti arriva il pareggio. Punizione di Insigne, Donnarumma non è perfetto e ...

