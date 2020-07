Autostrade, attesa per il Consiglio dei ministri: le ipotesi sul tavolo (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri del 14 luglio potrebbe essere decisive per il caso Autostrade: le ipotesi sul tavolo. ROMA – Il Consiglio dei ministri del 14 luglio potrebbe essere decisivo per il caso Autostrade. Il condizionale è d’obbligo visto che nell’ordine del giorno non è presente la vicenda Aspi. Sarà un’informativa del premier Conte con il Governo chiamato a decidere su uno degli argomenti più delicati a livello nazionale. Le ipotesi sul tavolo Come riportato da La Repubblica, le ipotesi sul tavolo sembrano essere due: da una parte il Governo potrebbe procedere con la revoca e successivamente decidere tra decreto ... Leggi su newsmondo

