Nfl, addio ai Washington “Redskins”: la società cambia nome dopo le accuse di razzismo in seguito alla morte di George Floyd (Di lunedì 13 luglio 2020) Mai più Redskins. La famosa società di football americano di Washington cambierà nome, sull’onda delle proteste contro il razzismo negli Stati Uniti nate dopo la morte di George Floyd. Il termine “pellerossa” e il profilo di un nativo americano come simbolo scompariranno quindi dalle forniture legate al club dopo 87 anni di storia. La decisione, ufficializzata dal team, arriva dopo che numerose aziende, tra cui FedEx, Nike e Pepsi, in seguito alle proteste che da anni vengono portate avanti da attivisti e nativi americani, hanno minacciato di ritirare le proprie sponsorizzazioni per una squadra dal nome da molti considerato razzista. Il proprietario della squadra, ... Leggi su ilfattoquotidiano

