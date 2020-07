Il virologo Ricciardi: “La proroga dello Stato di Emergenza è indispensabile” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il virologo Walter Ricciardi si è espresso favorevolmente sulla decisione del Premier Giuseppe Conte di prorogare lo Stato di Emergenza. Secondo lo scienziato il Covid ci terrà compagnia ancora per molti anni. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi sono 13.157 con una … L'articolo Il virologo Ricciardi: “La proroga dello Stato di Emergenza è indispensabile” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Coronavirus focolai, Ricciardi: «Attenti agli ingressi dall'Europa, anche lì ci sono situazioni a rischio» Il Messaggero Tarro contro Conte: "Emergenza Covid non esiste. Voglio sapere i nomi degli esperti"

Crisanti, Guerra, Ricciardi, Pregliasco? Parlano a vanvera. Non sono virologi». Il virologo di fama mondiale Giulio Tarro ha sempre sostenuto che il coronavirus sia stato sfruttato per motivi politici ...

Virologo ora inchioda Conte: "Emergenza? Fuori i nomi..."

In merito alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza Coronavirus in Italia fino al 31 dicembre è intervenuto anche il celebre virologo Giulio Tarro.

