Google Pixel Buds in vendita anche in Italia: quanto costano (Di lunedì 13 luglio 2020) Da lunedì 13 luglio sono acquistabili anche in Italia i Google Pixel Buds, gli auricolati del gigante di Mountain View. Al momento sono disponibili sul Play Store nell’unica variante bianca. Le cuffiette wireless erano state lanciate dall’azienda lo scorso ottobre. Le particolarità principali? Si adattano all’orecchio, usano l’intelligenza artificiale e sono capaci di tradurre in tempo reale. Google Pixel Buds: caratteristiche e prezzo degli auricolari I Google Pixel Buds costano 199 euro. La prima promessa dell’azienda produttrice è quella di garantire una qualità sonora eccellente attraverso i Pixel ... Leggi su quifinanza

