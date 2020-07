Formula 1, Ferrari raggiunge 5 milioni di followers su Instagram: “Grazie a tutti” (Di lunedì 13 luglio 2020) In casa Ferrari sono emerse diverse problematiche nel corso delle due settimane ufficiali del Mondiale 2020 di Formula 1, ma la scuderia di Maranello può trovare una minima consolazione nell’importante seguito riscontrato sui social. Il team del Cavallino Rampante, infatti, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, ha comunicato il raggiungimento di un nuovo tragurado: “Abbiamo raggiunto i 5 milioni di tifosi sul nostro account Instagram. Grazie mille a tutti voi che seguite il nostro viaggio anche nei giorni piu’ duri. #essereFerrari”. Leggi su sportface

SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - CorSport : Disastro #Ferrari, la stampa straniera durissima: 'È un fallimento totale' - sportface2016 : #Formula1, #Ferrari raggiunge 5 milioni di followers su #Instagram: 'Grazie a tutti' - LucaZucchetti98 : @Formula_Cast Profondo rosso in Scuderia Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Ferrari

In casa Ferrari sono emerse diverse problematiche nel corso delle due settimane ufficiali del Mondiale 2020 di Formula 1, ma la scuderia di Maranello può trovare una minima consolazione ...La Formula 1 ora si sposta in Ungheria dove ... Leclerc resta quarto ma per risalire la china c'è bisogno di una Ferrari decisamente diversa e più competitiva.