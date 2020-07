Formazione di polizia e finanziamenti. L'Italia porta avanti il patto Ue-Africa per fermare i migranti" (Di lunedì 13 luglio 2020) Cooperazione e campagne di sensibilizzazione negli Stati di provenienza per fermare le partenze, ma anche progetti di Formazione di polizia e sostegno finanziario. La dichiarazione congiunta adottata ... Leggi su europa.today

Invece, tra i progetti da adottare per l'ordine e la sicurezza c'è una distinta attività di formazione antidroga per la polizia municipale. “Alcuni episodi che sono accaduti in questi giorni – spiega ...“Sono sicuro che la commissione selezionerà degli agenti validi in modo che la città sia soddisfatta e anche loro lo siano, dichiara alla nostra testata l’assessore con delega alla polizia municipale ...