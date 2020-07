Denis Villeneuve ha sconvolto Roger Deakins: "Avevo La sottile linea rossa sull'iPhone" (Di lunedì 13 luglio 2020) Denis Villeneuve ha ammesso di aver sconvolto Roger Deakins a causa della presenza sul cellulare del film La sottile linea rossa di Terrence Malick. Denis Villeneuve ha raccontato di aver sconvolto il direttore della fotografia Roger Deakins a causa della presenza sul suo cellulare del film La sottile linea rossa di Terrence Malick. La rivelazione è stata compiuta durante il podcast Talking Deadkins che ha permesso di commentare la possibilità di vedere opere cinematografiche anche sui dispositivi mobile. Denis Villeneuve ha infatti raccontato: "Roger ... Leggi su movieplayer

Denis Villeneuve ha infatti raccontato: "Roger Deakins fa molte battute sul mio iPhone. Per chi non lo sa, Roger è rimasto traumatizzato dal fatto che avessi La sottile linea rossa diretto da ...Così come siamo in attesa di vedere Zendaya nel remake che Denis Villeneuve ha voluto fare di un cult come Dune. Accanto alla giovane attrice, l’altro nome della nuova Hollywood, Timothée Chalamet. Le ...