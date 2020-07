Coronavirus, “massima prudenza”: vietato l’ingresso da 13 paesi a rischio (Di venerdì 10 luglio 2020) Bloccato l’arrivo, diretto ed indiretto, in Italia da 13 paesi dove il virus è ancora nella fase di picco. Il rischio è la ripresa del virus in Italia. Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: questi i 13 paesi da cui è vietato l’ingresso in … L'articolo Coronavirus, “massima prudenza”: vietato l’ingresso da 13 paesi a rischio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

