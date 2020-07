Cara Giorgia Meloni, sul Mes sbagli (Di venerdì 10 luglio 2020) Cara Giorgia ti scrivo,ho visto la tua intervista al TG2 post, dove tu dai spiegazioni sul perché, secondo te, il MES è una fregatura. Nella tua polemica politica con il Movimento Cinque Stelle non entrerò, dal momento che il partito di Luigi Di Maio si prenderà davanti ai suoi elettori, e agli italiani la responsabilità delle sue azioni nelle imminenti occasioni parlamentari, sia votando a favore, che contro l’utilizzo del fondo Salva Stati da parte del governo. Mi permetto, invece, da tuo amico e da professore un tempo consultato, di fornirti qualche spiegazione economica, finanziaria a dimostrare che sul MES, semplicemente sbagli. Nella formulazione di linea di credito speciale rafforzata (ECCL) non possa in alcun modo essere considerata una fregatura. Ma andiamo con ordine. Tu dici che ... Leggi su huffingtonpost

renatobrunetta : Cara @GiorgiaMeloni, sul #Mes sbagli. Nella formulazione di linea di credito speciale rafforzata non può in alcun m… - Rebeka80721106 : Grazie infinite cara Giorgia ? - lorenzo_corneli : @GiorgiaMeloni Cara Giorgia ma i soldi per noi aziende ci sono oppure no, dopo quasi oramai 5 mesi di fermo totale,… - danifra681 : RT @DxZagor: @GiorgiaMeloni Cara Giorgia non pensa di far saltare il banco con questo imbecille al potere? o preferisce trovarsi come a Bel… - d_essere : RT @DxZagor: @GiorgiaMeloni Cara Giorgia non pensa di far saltare il banco con questo imbecille al potere? o preferisce trovarsi come a Bel… -

Giorgia Meloni a Travaglio: «Sul Fatto istigazione all'odio e alla violenza contro di me e il mio partito»

«Non mi stupisce l'ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l'avversario con lo spettro del fascismo, ma reputo inaccettabile che un quotidiano nazionale, com ...

