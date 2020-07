Bilaterale Olanda-Italia sul Recovery Fund. Conte: “Confronto cordiale. Non c’è piena convergenza” (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Bilaterale Olanda-Italia sul Recovery Fund. Conte: “Trovare l’accordo il prima possibile”. L’AJA (Olanda) – Si è concluso il Bilaterale Olanda-Italia sul Recovery Fund. Al termine dell’incontro il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: Ci siamo confrontati su tanti aspetti. Abbiamo condiviso entrambi la necessità di trovare l’accordo sul Recovery Fund quanto prima. Ovviamente non posso dire che ci sia una piena convergenza. Rimarremo ancora in contatto nei prossimi giorni in modo da poter arrivare al prssimo Consiglio Europeo per dare un ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Bilaterale Olanda-Italia sul Recovery Fund. Conte: “Confronto cordiale. Non c’è piena convergenza” (VIDEO)… -