Alessia Marcuzzi e il fiore viola che non è una dedica a Stefano De Martino (Di venerdì 10 luglio 2020) «Il mistero del fiore viola». Nel gossip dell’estate, ossia il presunto «filo rosso che lega Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi» – da qualche ora si è aggiunto un nuovo “tassello”. Perché gli appassionati di cronaca rosa – che d’estate si sa è più divertente «investigare» – sono andati a caccia del dettaglio che potrebbe unire Marcuzzi a De Martino sui rispettivi profili social, dove di tutto resta traccia. E a un certo punto in molti si sono detti certi di averlo trovato in un fiore viola, appunto, condiviso prima dal ballerino e poi dalla conduttrice. Leggi su vanityfair

