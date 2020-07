Coronavirus, “campanello d’allarme” da uno studio tutto italiano: possibile trasmissione mamma-feto in gravidanza (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuovi indizi sul fatto che SARS-CoV-2 può essere trasmesso da mamma a neonato arrivano da uno studio tutto italiano. Un team di ricercatori italiani guidati da Claudio Fenizia, docente di Immunologia all’università Statale di Milano, ha infatti trovato anticorpi contro il SARS-CoV-2 nel cordone ombelicale, nel latte materno, nella placenta e nella vagina di donne in gravidanza colpite da Covid-19. Il lavoro non è ancora pubblicato ma Fenizia ha anticipato i risultati dello studio condotto su 31 donne incinte, seguite in 3 ospedali dell’area milanese tra marzo e aprile, durante una conferenza stampa virtuale organizzata dall’International Aids Society alla quale ha partecipato anche Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy ... Leggi su meteoweb.eu

