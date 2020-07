Regionali, Rosato (Iv): “Pd voleva costringerci a sostenere candidati perdenti come Emiliano in Puglia” (Di martedì 7 luglio 2020) “Non vedo scomposizione di candidati, vedo la capacità del Partito democratico di costringerci su candidati perdenti che naturalmente porteranno alla sconfitta. Vedo il caso della Puglia con il candidato perdente Michele Emiliano“. Sono le parole del coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato, in riferimento alle alleanze tra le forze di governo in vista delle prossime elezioni Regionali. L'articolo Regionali, Rosato (Iv): “Pd voleva costringerci a sostenere candidati perdenti come Emiliano in Puglia” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Plauso bypartisan al Ridolfi. "Questo è un esempio di Italia che riparte, grazie all'impegno e alla dedizione del collega Marco Di Maio e agli imprenditori che, caparbiamente, hanno continuato a crede ...

Maxi rissa a sinistra Sbrollini: «Zombie» Il Pd e Lorenzoni: si guardi allo specchio

Fra gli sfidanti del governatore Zaia volano subito gli stracci «Italia Viva in campo solo per una mossa tattica di Renzi» padova La mente, ahiloro, corre ai capponi di Renzo. Mentre i sondaggi accred ...

