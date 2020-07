Le noci prevengono ictus e infarti? Lo studio scientifico (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo le ultime ricerche poste in essere dagli scienziati sembra che consumare noci sia un ottimo strumento per prevenire ictus e infarti. Un’altra proprietà di questa frutta secca è quella di stimolare il desiderio sessuale che nell’età può assopirsi. In ossequio allo studio effettuato da Noushin Mohammadifard dell’Isfahan Cardiovascular Research Institute, presentato al congresso dell’European society of cardiolgy, è necessario mangiare 30 grammi di noci non tostate per due volte a settimana. Questa quantità è necessaria e sufficiente per ridurre del 17% ictus e infarti. Le noci sono ricche di grassi insaturi e povere di grassi saturi, fonte di proteine, vitamine, sali minerali, esse rappresentano un elemento molto importante della nostra alimentazione. Sono un’ottima soluzione per avere ... Leggi su quotidianpost

Le noci brasiliane hanno uno straordinario contenuto di selenio. Infatti contengono una quantità di selenio che va ben oltre la dose giornaliera raccomandata. Il selenio è molto importante per il nost ...

Noci brasiliane, una naturale fonte di selenio

Le noci brasiliane o noci dell’Amazzonia sono i frutti di un grande albero amazzonico, la Bertholletia excelsa. Rappresentano probabilmente l’unica tipologia di frutta secca che viene raccolta esclusi ...

