Spal, Cerri: «Daremo tutto pur di raggiungere la salvezza. Sul Milan..» (Di sabato 4 luglio 2020) Attraverso i canali ufficiali del club, Alberto Cerri ha commentato il pareggio contro il Milan per poi parlare dell’obiettivo salvezza L’attaccante della Spal, Alberto Cerri, ha così commentato il pareggio contro il Milan per poi concentrarsi sull’obiettivo salvezza della propria squadra: MATCH CONTRO IL Milan – «C’è delusione e rabbia perchè era un’occasione importante che è sfumata all’ultimo. Siamo molto dispiaciuto ma abbiamo la fortuna di metterla da parte e pensare alla prossima partita. Abbiamo lavorato molto bene a livello di compattezza e unione di squadre. Si vedeva che la partita l’avevamo in pugno noi. Gli episodi non ci hanno dato a favore ma abbiamo fatto di tutto in campo per far andare le cose nel miglior modo possibile. E’ stato un peccato che alla fine sia sfumata la ... Leggi su calcionews24

king311306 : SPAL SQUAD, Team 17 of Serie A Kevin Bonifazi Andrea Petagna @FacemakerJen Alberto Cerri - elsam Alessandro Murgia - fabrizio_cerri : RT @PBPcalcio: Commento tecnico: Il Milan ha pareggiato 2-2 con l'ultima in classifica, la #Spal (in 10 per 50 minuti). Il resto son chiac… - ItalianSerieA : Lineup SPAL (4-4-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Sala; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Floccari, Pet… - JuanDonadioPaz : Posible 11 de #SPAL vs #Milan: Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca, D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Fares, Petagna, Cerri. - SightsMilan : @SacchisMilan According to La Gazzetta dello Sport, the home side are set to leave out star man Andrea Petagna. Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Cerri SPAL, Cerri: "C'è delusione per il pari contro il Milan, daremo tutto per la salvezza" TUTTO mercato WEB Cerri: «Sampdoria cruciale. Vogliamo i tre punti» – VIDEO

Ai microfoni del media ufficiale del club, l’attaccante della Spal Alberto Cerri ha fatto il punto della situazione in vista della sfida salvezza contro la Sampdoria, in programma domani al “Ferraris” ...

Sampdoria, attenta a Missiroli e Cerri: si candidano per un gol

La Sampdoria dovrà fare attenzione a diversi giocatori dello scacchiere di Luigi Di Biagio. Non solo Sergio Floccari e Andrea Petagna, in campo dal primo minuto, possono creare dei grattacapi alla dif ...

Ai microfoni del media ufficiale del club, l’attaccante della Spal Alberto Cerri ha fatto il punto della situazione in vista della sfida salvezza contro la Sampdoria, in programma domani al “Ferraris” ...La Sampdoria dovrà fare attenzione a diversi giocatori dello scacchiere di Luigi Di Biagio. Non solo Sergio Floccari e Andrea Petagna, in campo dal primo minuto, possono creare dei grattacapi alla dif ...