Pubg Mobile, il videogame dalle uova d’oro che ha guadagnato 2,7 miliardi in un anno (Di sabato 4 luglio 2020) (Foto: Pubg)Pubg Mobile diventa prepotentemente il videogioco più redditizio del momento nel computo combinato degli incassi da dispositivi Android e iOs. In un solo anno il titolo prodotto dal conglomerato cinese Tencent è riuscito a mettere in cascina 3 miliardi di dollari, ovvero quasi 2,7 miliardi di euro. Non stupisce che il mese più ricco sia stato marzo, quando l’emergenza da Covid-19 ha chiuso in casa milioni di persone in tutto il mondo. Vi abbiamo raccontato nel dettaglio che cos’è e come funziona Pubg Mobile. Acronimo di PlayerUnknown’s Battlegrounds, è la versione per smartphone del gioco survival di tipo massively multiplayer online con il popolarissimo tutti-contro-tutti nella modalità battle royal. Insomma, è tra gli esponenti di spicco della moda videoludica prorompente del biennio 2019-2020, che ha fatto ... Leggi su wired

Nella prima metà del 2020 l'App Store di Apple ha generato 32,8 miliardi in tutto il mondo, quasi il doppio degli introiti generati da Google Play.

PUBG Mobile, assieme all'omonima edizione cinese (Game for Peace), è il gioco mobile più redditizio al mondo che in soli sette mesi ha raddoppiato le sue entrate raggiungendo e superando il traguardo

