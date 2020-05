Omicidio Melania Rea, la decisione su Salvatore Parolisi indigna: cosa succede all’ex caporale (Di giovedì 7 maggio 2020) Il 18 aprile del 2011 Melania Rea, la giovane mamma di Somma Vesuviana, veniva barbaramente uccisa con decine di coltellate nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Il cadavere venne trovato due giorni dopo. A distanza di tempo il dolore per la scomparsa della donna non si è attenuato tra i familiari, che lottano per avere giustizia per l’ assassinio per il quale il marito di Melania, Salvatore Parolisi, sta scontando una condanna a venti anni di reclusione confermata dalla corte di Cassazione. È il 19 luglio 2011, quando il caporalmaggiore dell’esercito viene arrestato. L’inchiesta passa a Teramo per competenza territoriale. Un mese dopo, il 2 agosto, il gip confermerà l’arresto di Parolisi, che è sospettato di aver assassinato la moglie. Il 27 febbraio 2012 inizia il processo, che si conclude con la condanna ... Leggi su caffeinamagazine Omicidio Melania Rea - Salvatore Parolisi presto libero. La rabbia della famiglia Rea - “Una persona che ha ucciso la madre di sua figlia non può lasciare il carcere dopo solo 10 anni”

Omicidio Melania Rea - Parolisi vicino alla libertà. La rabbia della famiglia

Omicidio Melania Rea - Salvatore Parolisi può uscire dal carcere (Di giovedì 7 maggio 2020) Il 18 aprile del 2011Rea, la giovane mamma di Somma Vesuviana, veniva barbaramente uccisa con decine di coltellate nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Il cadavere venne trovato due giorni dopo. A distanza di tempo il dolore per la scomparsa della donna non si è attenuato tra i familiari, che lottano per avere giustizia per l’ assassinio per il quale il marito di, sta scontando una condanna a venti anni di reclusione confermata dalla corte di Cassazione. È il 19 luglio 2011, quando il caporalmaggiore dell’esercito viene arrestato. L’inchiesta passa a Teramo per competenza territoriale. Un mese dopo, il 2 agosto, il gip confermerà l’arresto di, che è sospettato di aver assassinato la moglie. Il 27 febbraio 2012 inizia il processo, che si conclude con la condanna ...

Mamox__ : Chi c’è sulla destra? Chi c’è? E? Chi c’è? C’è la nostra Federica Sciarelli che si è collegata col Tg3 Abruzzo per… - RondersonDey : RT @Se23rex: Omicidio Melania Rea, Parolisi “libero” per buona condotta. Choc della famiglia - Forze Armate News Nemmeno se fai una strage… - geokawa : RT @Se23rex: Omicidio Melania Rea, Parolisi “libero” per buona condotta. Choc della famiglia - Forze Armate News Nemmeno se fai una strage… - Doc5619 : RT @Se23rex: Omicidio Melania Rea, Parolisi “libero” per buona condotta. Choc della famiglia - Forze Armate News Nemmeno se fai una strage… - patriziagatto3 : RT @Se23rex: Omicidio Melania Rea, Parolisi “libero” per buona condotta. Choc della famiglia - Forze Armate News Nemmeno se fai una strage… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Melania Melania Rea, Parolisi ora può chiedere di uscire. Il fratello di lei: «Se capita è terribile» Corriere della Sera Melania Rea, il marito Salvatore Parolisi può uscire dal carcere: uccise la moglie con 35 coltellate

Nella puntata di ieri, “Chi l’ha Visto?” ha ripercorso le vicendia di Melania Rea, riportando la notizia della possibile scarcerazione di Salvatore Parolisi. L’ex militare condannato per la morte dell ...

Chi l’ha visto?, il legale di Salvatore Parolisi: “Potrebbe uscire presto dal carcere”

ROMA – Il caso di Melania Rea torna in televisione a Chi l’ha visto? con la possibilità che il marito Salvatore Parolisi potrebbe uscire presto dal carcere. L’ex militare condannato per l’omicidio del ...

Nella puntata di ieri, “Chi l’ha Visto?” ha ripercorso le vicendia di Melania Rea, riportando la notizia della possibile scarcerazione di Salvatore Parolisi. L’ex militare condannato per la morte dell ...ROMA – Il caso di Melania Rea torna in televisione a Chi l’ha visto? con la possibilità che il marito Salvatore Parolisi potrebbe uscire presto dal carcere. L’ex militare condannato per l’omicidio del ...