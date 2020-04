Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei (Di domenica 26 aprile 2020) I sismografi stanno registrando uno sciame sismico di leggera intensità nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. I residenti hanno avvertito la prima scossa nella notte. Il sisma di magnitudo 2.0, è stato seguito da un secondo terremoto di magnitudo 2.5 e di un terzo di magnitudo 3.1. L’aumento dell’intensità delle scosse ha creato molta preoccupazione tra i residenti e alcuni hanno deciso di scendere in strada. Uno sciame simico sta interessando, in queste ore, l’area flegrea. Si tratta di eventi sismici di leggera intensità ma preoccupa molto l’aumento, ad ogni scossa, del magnitudo. Non ci sono stati danni a persone e cose anche se molte persone, preoccupate, sono scese in strada. Alcuni hanno deciso di dormire in macchina, impauriti dalle scosse. La prima scossa ... Leggi su bigodino Napoli - sciame sismico in zona flegrea : ecco cosa è successo

