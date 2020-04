Dona il sangue contro il Covid-19 (Di giovedì 23 aprile 2020) Vinciamo tutti insieme la battaglia contro il Covid-19. Al circolo di via Cornelia ora si può senza ansia, né depressione. In questa situazione di chiusura forzata, lo staff Forum non è stato certo spettatore anzi, da oltre un mese, sta facendo allenare tutti gli sportivi grazie ad un palinsesto di Leggi su iltempo Iniziativa tassisti : per chi dona sangue corsa gratis

Lotta al covid-19 : i Paracadutisti di Napoli donano sangue per i bimbi oncologici

Come donare il sangue durante la quarantena per Coronavirus 2020 : requisiti - autocertificazione e contatti (Di giovedì 23 aprile 2020) Vinciamo tutti insieme la battagliail-19. Al circolo di via Cornelia ora si può senza ansia, né depressione. In questa situazione di chiusura forzata, lo staff Forum non è stato certo spettatore anzi, da oltre un mese, sta facendo allenare tutti gli sportivi grazie ad un palinsesto di

sportface2016 : #NBA, il proprietario dei #NewYorkKnicks James #Dolan è guarito dal #coronavirus e ha donato il sangue per la ricer… - avisprato : Se ne sta parlando tanto: qualche informazione utile sul plasma iperimmune. #avis #plasma #medicina #dona #sangue… - sportli26181512 : Coronavirus, James Dolan guarisce dal COVID-19 e dona il sangue: I New York Knicks hanno annunciato che il propriet… - franchi_luciano : RT @avisnazionale: ????? Le notizie quelle belle, che ti scaldano il cuore, e ti fanno sperare nella bellezza dell'umanità #SenzaConfini #Avi… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? BASALUZZO: DOMENICA SI DONA IL SANGUE IN PIAZZA ?? Raccolta organizzata da Croce Rossa Cassine e Comune ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dona sangue Carenza di sangue, appello di Avis Barletta per la donazione BarlettaLive Dona il sangue contro il Covid-19

Se avete dubbi al riguardo andate a dare un'occhiata su https://training.promosporteventi.it/) ed entrate nella famiglia Forum ad oggi orgogliosa di aver già organizzato due giornate di donazioni del ...

Donare è vivere, la canzone 'social' di Ezio Accursio per Avis

Visto il periodo storico che stiamo affrontando, ho sentito di utilizzare una mia canzone intitolata ‘Donare è vivere’ per coinvolgere la collettività nella causa del dono, soprattutto quella delle ...

Se avete dubbi al riguardo andate a dare un'occhiata su https://training.promosporteventi.it/) ed entrate nella famiglia Forum ad oggi orgogliosa di aver già organizzato due giornate di donazioni del ...Visto il periodo storico che stiamo affrontando, ho sentito di utilizzare una mia canzone intitolata ‘Donare è vivere’ per coinvolgere la collettività nella causa del dono, soprattutto quella delle ...