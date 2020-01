Novara-Monza in tv e streaming: orario, programma e palinsesto Coppa Italia volley 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi mercoledì 29 gennaio si gioca Novara-Monza, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Si preannuncia grande battaglia al PalaIgor, la partita è aperta a ogni risultato anche se le padrone di casa sono comunque le favorite della vigilia. Si tratta da un incontro da dentro o fuori: chi vince si qualifica alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio a Busto Arsizio, chi perde viene eliminato dalla competizione a cui sono state ammesse le migliori otto squadre al termine del girone d’andata di Serie A1. Le piemontesi incominciano la difesa del titolo da terza forza del campionato e sta attraversando un buon momento di forma, le brianzole non hanno ancora vinto una partita nel 2020 e vogliono invertire la rotta. Novara sarà spinta dal proprio pubblico verso il successo, le Campionesse d’Europa saranno trascinate da Cristina Chirichella, ... oasport

