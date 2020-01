Giorgia Meloni pronta a diventare premier: “Sono pronta a misurarmi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo l’ascesa del suo partito negli ultimi mesi, si è detta pronta a diventare la prima donna premier. “Non le nego che è una cosa che fa tremare i polsi – ha confessato la donna -. Però sono pronta a misurarmi. Le condizioni per una premier donna ci sono, poi dipende dai cittadini“. Le sue parole arrivano direttamente dalla trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4, dove la leader aggiunge anche: “Io vivo sempre ogni sfida come se fosse una tragedia, sono una persona che ha molto il senso della responsabilità”. Giorgia Meloni nuovo premier? “Le condizione per una premier donna ci sono” ha assicurato Giorgia Meloni, ma “tutto dipende dai cittadini”. La leader di FdI si dice pronta a sostituire Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio, forte del risultato ottenuto ... notizie

