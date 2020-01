Trump, piano di pace per il Medio Oriente: «Due stati, Gerusalemme capitale indivisa». No di Abu Mazen (Di martedì 28 gennaio 2020) «Quello di oggi è un grande passo verso la pace»: lo ha affermato Donald Trump annunciando il piano per il Medio Oriente. «È giunto il momento per una svolta... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Trump svela il piano di pace per il Medio Oriente: ''Uno stato ai palestinesi, Gerusalemme capitale d'Israele''. M… - HuffPostItalia : Due Stati ma Gerusalemme indivisa: il piano di Trump per il Medio Oriente - Agenzia_Ansa : #Trump svela il piano di pace per il Medio Oriente SEGUI LA DIRETTA -