Oroscopo di Paolo Fox, 28 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di martedì 28 gennaio 2020) Quali saranno le caratteristiche oggi dell’Oroscopo? Paolo Fox ha spiegato segno dopo segno, cosa le stelle prevedono per oggi martedì 28 Gennaio. Oroscopo segno per segno Ariete: devi essere più comprensivo verso gli altri, sia a lavoro che a casa. Forse sei un po’ polemico nei riguardi di chi si lamenta anche per le piccole cose. Al contempo risulti suscettibile alle emozioni e potresti avere reazioni eccessive. Toro: sei pieno di amore ed entusiasmo per le novità che ti si prospettano. Novità che ricordiamo ti stanno aprendo ottime strade. Mettiti in gioco e rivoluziona la tua routine. Gemelli: Mercurio è in ottimo aspetto, e ti convince di fare il tuo dovere. Qualcuno ti critica ma tu non sei disposto ad accettare compromessi. Evita il confronto con chi spende parole per te non costruttive. Cancro: Nettuno e Giove sono in buon aspetto, e ti aiutano ad andare avanti ... nonsolo.tv

