Elezioni regionali, candidato leghista che salutava “amici della chat revenge porn” non viene eletto (Di martedì 28 gennaio 2020) Alla fine Alfio Baffa, il candidato leghista al Consiglio Regionale in Calabria, non è stato eletto. Il suo era diventato un volto noto nei social dopo la pubblicazione di un video in cui si vedeva Baffa disteso nella sua vasca da bagno che, sigaro alla mano, salutava gli "amici della chat revenge porn". Matteo Salvini aveva provato a scagionarlo dalla marea di accuse e indignazione che lo avevano investito, affermando di non entrare in merito alle "scelte sessuali altrui": frase che però, alla fine, aveva solo alimentato le controversie. fanpage

