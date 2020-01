Alena Seredova ritrova il sorriso con un misterioso Alessandro Nasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sembra che la storia d’amore iniziata nel 2014 tra la modella Alena Seredova e Alessandro Nasi non solo continui, ma abbia permesso alla Seredova di ritrovare finalmente il sorriso. Poco dopo la separazione con Buffon infatti, avvenuta in maniera civile e tranquilla, Alena aveva riaperto il suo cuore a quello che da anni è il suo attuale compagno, Alessandro, imprenditore e manager di successo. Chi è l’uomo che ha fatto ritrovare la felicità ad Alena? Alessandro Nasi non è il tipo che ama stare al centro dei riflettori e della cronaca, a causa della sua riservatezza. Non possiede nemmeno profili social, e le uniche foto presenti su Instagram si trovano sul profilo della compagna. Uomo di successo ed erede della famiglia Agnelli, Nasi è nato a Torino nel ’74, ma è cresciuto a New York. Nonostante sia cugino di Lapo e John Elkann è rimasto comunque lontano dal mondo dello ... thesocialpost

