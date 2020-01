La Pupa e il Secchione e Viceversa: ecco cosa accadrà nella quarta puntata (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa: domani sera su Italia 1 prosegue docureality a sfondo antropologico condotto da Paolo Ruffini. La quarta puntata offrirà nuovi spunti di riflessione e al termine un’altra coppia dovrà lasciare il gioco. Saranno ospiti: Mark The Hammer, Roberto Giacobbo, Roberta Carluccio, Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona e Alba Parietti. Dopo i ripensamenti delle due scorse puntate, le coppie sono ormai stabilite. Ciò non toglie che ci siano delle tensioni tra i concorrenti. Mazzoni, ad esempio, non riesce a nascondere la sua gelosia per Angelica, ora che le si è avvicinato il pupo Marco. Quest’ultimo, intanto, ha problemi con la propria secchiona, Maestri. I concorrenti dovranno cercare di superare in fretta gli attriti per affrontare al meglio le nuove prove del gioco. Si inizia dalla prova trap, in cui, insieme allo YouTuber Mark The ... trendit

