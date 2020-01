Elezioni Emilia-Romagna, come la citofonata al Pilastro ha portato Salvini al flop (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il blitz al citofono, nell'abitazione di una famiglia tunisina al quartiere Pilastro alla periferia di Bologna, ha avuto un peso su queste Elezioni regionali, e si è rivelato un boomerang per Salvini e per la Lega. Gli abitanti della zona hanno votato in massa per il Pd e per Bonaccini. E alle urne si sono recati anche tanti cittadini italiani di origine tunisina. fanpage

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - espressonline : La portavoce di Salvini fa un selfie con Borgonzoni e cita Mussolini: 'Vincere e vinceremo' #ElezioniEmiliaRomagna… -