Domenica Live, Floriana: “Paola Caruso tratta male la madre adottiva” (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica Live, Floriana Secondi su Paola Caruso: “tratta male la madre adottiva” Siparietto decisamente trash quello avvenuto nella puntata di Domenica Live. Floriana Secondi ha accusato Paola Caruso di trattare male la madre adottiva: “Spinge tua madre adottiva. Io me la sarei sognata una mamma che ti ha adottata e cresciuta. Ha trattato male anche suo figlio in una piscina”. Paola Caruso ha cercato di difendersi da queste accuse abbastanza forti di Floriana Secondi, sostenendo che sono soltanto delle ingiurie e di non essersi mai permessa di trattare male sua madre adottiva nè tantomeno il figlio Michelino, avuto da una relazione con l’ex compagno Francesco Caserta. Dal canto suo, l’ex concorrente del Grande Fratello e vincitrice ha replicato: “L’ho visto in un video del battesimo che l’hai spinta. Si vede chiaramente che ... lanostratv

matteosalvinimi : Buona domenica in famiglia e buon voto anche dalle mucche nostre amiche!!?? ?? LIVE ?? - WWE_Ufficiale : Orgoglio, vendetta e il #Raw Women’s Title saranno in palio nella sfida tra @BeckyLynchWWE e @WWEAsuka! The Man riu… - matteosalvinimi : Quanto affetto dai commercianti e dai cittadini al mercato di Bologna stamattina! Abbraccio la signora Silvana, che… -