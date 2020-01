Emilia Romagna, i sondaggisti: Lucia Borgonzoni contro Stefano Bonaccini, cosa può decidere il voto (Di sabato 25 gennaio 2020) Per i sondaggisti l'affluenza e il voto disgiunto possono essere i due fattori decisivi per le elezioni in Emilia Romagna. È quanto emerge dall'indagine del Fatto Quotidiano che, nell'edizione del 25 gennaio, fa le carte al voto regionale affidandosi al parere degli esperti. Di certo c'è che l'afflu liberoquotidiano

matteosalvinimi : La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati: il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il vo… - SkyTG24 : 'Non possiamo lasciare questa terra a chi va a suonare i campanelli per fomentare odio e rabbia. Non è la storia d… - FicarraePicone : Uno dei leader delle Sardine, Mattia Santori, ha detto che si può fare politica anche senza avere candidati. Come s… -