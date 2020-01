Sono le Venti (Nove), Gomez sul reddito di cittadinanza: “Dire di no all’aiuto ai poveri è incivile. Errore M5s? Promettere lavoro subito” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Dire di no all’aiuto ai poveri è una cosa da Paese incivile“. In diretta a Sono le Venti, sul Nove, Peter Gomez ha espresso la propria opinione sul reddito di cittadinanza. “È vero, ci Sono stati diversi casi di furbi che hanno ottenuto il reddito senza averne diritto. Ma Sono una minima parte. Il M5s ha sbagliato a promettere subito un lavoro per tutti, perché per far funzionare i centri per l’impiego è necessario del tempo. Vederemo e seguiremo con attenzione cosa avverrà nei prossimi mesi nei centri per l’impiego. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale ... ilfattoquotidiano

