Il binario 21 alla stazione Centrale di Milano: da lì partivano i treni della morte verso Auschwitz (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il binario 21 della stazione Centrale di Milano è il luogo da cui partirono i treni carichi di ebrei italiani diretti ad Auschwitz. Oggi si è trasformato in un "Memoriale della Shoah", un luogo di riflessione per non dimenticare chi dovette affrontare un viaggio infernale verso gli orrori dei lager nazisti. Tra i tanti che furono caricati come bestie sui treni in partenza dalla stazione Centrale c'era anche la senatrice a vita Liliana Segre, testimone di cosa può causare l'indifferenza. fanpage

PechinoExpress : ??Ultima chiamata: il treno di #pechinoexpress è in partenza al binario 8 ?? Siete pregati di munirvi di zaino in sp… - QLexPipiens : @mignoloeprof @VaeVictis Sicché, durante il dottorato, per necessità di tutelare il mio futuro, sono stato praticam… - PleoneTarabas : RT @PechinoExpress: ??Ultima chiamata: il treno di #pechinoexpress è in partenza al binario 8 ?? Siete pregati di munirvi di zaino in spalla… -