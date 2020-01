Australian Open 2020: trio azzurro Fognini-Berrettini-Sinner per il terzo turno, Djokovic e Federer atto II (Di martedì 21 gennaio 2020) Signore e signori si pensa al day-3 a Melbourne (Australia) anche se, guardando l’orologio e tenendo conto del fuso l’orario Australiano, verrebbe da dire che il domani è già oggi. Senza perdersi in questioni di mera cronologia, la terza giornata degli Australian Open 2020 di tennis propongono diversi argomenti. Si parlerà di secondo turno nel tabellone maschile e femminile e si compierà un altro passo verso l’El Dorado. In primis, per dovere di priorità tricolore, parliamo d’Italia. Saranno tre gli alfieri ai nastri di partenza: nella notte italiana Matteo Berrettini e Jannik Sinner e in mattinata Fabio Fognini. Il romano (testa di serie n.8 del tabellone) affronterà l’americano Tennys Sandgren, che nel primo round ha avuto la meglio nei confronti dell’argentino Marco Trungelliti (6-1 6-4 7-5). Un giocatore insidioso il n.100 del ranking, ben ... oasport

