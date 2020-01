‘Voglio giocare con la tua schiena’: Anna Tatangelo seminuda si rotola nel letto, la reazione di Gigi D’Alessio [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anna Tatangelo ammalia il popolo del web Anna Tatangelo quest’anno non farà parte dei 22 Big della 70esima edizione del Festival di Sanremo, tuttavia trova sempre il modo di far parlare di sé. La cantante di Sora, infatti, oltre a lavorare al suo ultimo disco che uscirà prossimamente, delizia il popolo del web con degli scatti mozzafiato. Il suo profilo Instagram, infatti, è pieno zeppo di foto che la ritraggono in pose sensuali. E in tutto questo cosa ne pensa il suo compagno Gigi D’Alessio? A quanto pare è d’accordo con la madre di suo figlio Andrea. Anna Tatangelo incanta il web con la sua schiena nuda Qualche giorno fa Anna Tatangelo ha colpito il popolo del web che la segue grazie all’ultimo scatto condiviso sul suo account ufficiale IG. La cantante frusinate mostra un volto magnetico e sguardo affascinante, per non parlare del corpo sensuale e curve ... kontrokultura

