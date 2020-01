Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva decide di lasciare Robert e il Fürstenhof! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non sembra esserci pace per Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané)! Proprio quando tra i due sembrava tornata la serenità, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un passo falso dell’uomo porterà infatti la moglie a prendere una decisione drastica. Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert augura la morte al figlio di Eva Eva e Robert in ospedale, Tempesta d’amore © ARD (Screenshot) Proprio in questi giorni abbiamo assistito al tanto atteso avvicinamento tra Eva e Robert. Le cose, però, sono destinate a prendere una piega molto diversa a causa della rivelazione da parte della donna di essere incinta e, soprattutto, di non sapere chi sia il padre del bambino che porta in grembo. Noto per la sua irrefrenabile gelosia, Robert non riuscirà infatti a tollerare ... tvsoap

