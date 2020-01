Milly Carlucci, la figlia è identica a lei: ecco Angelica pazzesca 30enne [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Segni particolari: bellissima. Si chiama Angelica Donati ed è la meravigliosa figlia di Milly Carlucci. Solitamente molto riservata e attenta a curare la sua privacy, la bellissima non fa parlare molto di sè, per questo motivo sono in molti a non conoscere la sua esistenza. Ma vediamo insieme chi è e cosa fa. (Continua dopo la FOTO) Chi è la figlia di Milly Carlucci Lunghi capelli neri, fisico mozzafiato e bellezza mediterranea, Angelica è una manager in carriera attiva nel mondo dell’immobiliare. E’ nata in America, precisamente a Los Angeles, ma oggi lavora e vive a Londra, dove ha conseguito una laurea e specializzazione. Qui ha infatti completato i suoi studi, prima alla London School of Economics poi nella prestigiosa Università di Oxford. Sui social è molto attiva e sono tante le FOTO che è solita pubblicare. Immagini che documentano, spesse volte, i suoi viaggi in ... kontrokultura

milly_carlucci : L’emozione de #icmbarboncino . L’impegno richiesto agli artisti de #ilcantantemascherato è molto alto.… - milly_carlucci : Secondo personaggio de #ilcantantemascherato @ARISA_OFFICIAL Una voce fantastica e una grande ballerina! La rivedre… - milly_carlucci : Secondo personaggio svelato de #ilcantantemascherato @ARISA_OFFICIAL ?? #icmbarboncino -