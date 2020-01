Amici 2020, ecco i nuovi provvedimenti presi per il ballerino Javier (Di domenica 19 gennaio 2020) I nuovi provvedimenti Amici 2020 è il talent show più amato della televisione italiana. Giovani ballerini e cantanti studiano con dedizione e passione per realizzare i propri sogni. Quest’anno la scuola è formata da grandi talenti, come le cantanti Giulia e Gaia. Nella puntata di oggi, 18 gennaio, hanno regalato tante emozioni cantando dei brani musicali strappalacrime e movimentati. Rudy Zerbi ha dichiarato di essere contento di poter lavorare con loro perché hanno grandi doti. Subito dopo, però, non ha speso belle parole per il ballerino Javier che ha assunto un comportamento del tutto inopportuno in seguito a una predica ricevuta. Se Rudy ha proposto di mandarlo via, la maestra Alessandra Celentano si è opposta. ‘Questo ragazzo ha delle problematiche…noi dobbiamo insegnargli come risolverle’ l nuovi provvedimenti non sono stati dannosi per Javier perché alla ... Leggi la notizia su kontrokultura

