Incastrato da telecamere e testimoni: preso rapinatore (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Aveva compiuto due rapine a mano armata lo scorso marzo e solo dopo una lunga indagine si è scoperta la sua identità. Oggi è stato arrestato. Nei giorni scorsi gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.G., napoletano con precedenti di polizia. Il 36enne è ritenuto responsabile di due rapine avvenute nel marzo 2019 presso due farmacie, rispettivamente di via Epomeo e del parco San Paolo. Dopo una lunga indagine il presunto autore delle due rapine è stato individuato. Le indicazioni rilasciate dalle vittime, oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza dei due esercizi commerciali, si sono rivelate fondamentali per risalire all’identità dell’uomo. Dopo giorni di ... Leggi la notizia su anteprima24

zaiapresidente : ?? Ma come si fa a massacrare di botte un cane, a chiuderlo in un sacco e gettarlo agonizzante in un cassonetto?! Qu… - sinapsinews : Napoli- Rapina alla farmacia in Via Epomeo, incastrato dalle telecamere di sorveglianza - Emanuel54302560 : RT @enricoparenti2: Dammela che sistemo tutto. C'è poco da commentare. Addirittura presidente di corte d'Appello. Ma vedrete che qualche sa… -