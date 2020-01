Rozzano, uccise il suocero “perché abusava della figlia”: 35enne condannato a 20 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vent’anni di carcere con il rito abbreviato: questa la condanna per il 35enne accusato di aver ucciso il suocero a Rozzano, nel Milanese, lo scorso febbraio. La vittima è un uomo di 63 anni, che era indagato dalla Procura di Milano per aver abusato della nipotina, nata dal matrimonio – poi finito – tra la figlia e l’uomo che ha sparato. Per quell’omicidio si erano costituiti due uomini: il padre della bambina, che ha confessato l’omicidio, e un suo complice di 27 anni, che guidava lo scooter da cui sono partiti i colpi: entrambi erano accusati di omicidio volontario premeditato e il pubblico ministero aveva chiesto due ergastoli. Il 27enne è stato condannato a 18 anni di carcere. Il giudice Aurelio Barazzetta ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. L’omicidio era avvenuto intorno alle 18 del 25 febbraio 2019, in un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

milano24 : Uccise il suocero accusato di abusi sulla figlia, condannato a vent’anni di carcere Per il delitto, avvenuto a Roz… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, uccise il suocero dopo abusi su bimba: 20 anni al killer #rozzano - insudj : RT @SkyTG24: Rozzano, uccise suocero dopo abusi su bimba: condannato a 20 anni -